<p>W pi\u0105tek, 24 pa\u017adziernika, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 nowy odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Ursula, przekonana, \u017ce tajemnicze znaki zapowiadaj\u0105 powr\u00f3t jej c\u00f3rki Olgi, jeszcze bardziej umocni si\u0119 w swoich przeczuciach. Tymczasem Fabiana nabierze przekonania, \u017ce to Cayetana daje o sobie zna\u0107 i wkr\u00f3tce wr\u00f3ci, by wyr\u00f3wna\u0107 rachunki. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>