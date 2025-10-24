<p>W poniedzia\u0142ek, 27 pa\u017adziernika, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 734. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Adela zaskoczy bliskich decyzj\u0105 o podj\u0119ciu postu, Simon po raz kolejny ulegnie Elvirze, a Antonito zostanie wyrzucony z pracy. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>