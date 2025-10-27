<p>We wtorek, 28 pa\u017adziernika, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 735. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Ursula nie\u015bwiadomie wyzna swoje grzechy w\u0142asnej c\u00f3rce, a Elvira podejmie ryzykowny plan przekupienia ochroniarza swojego ojca. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>