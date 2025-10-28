<p>W \u015brod\u0119, 29 pa\u017adziernika, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 736. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Susana b\u0142\u0119dnie uzna, \u017ce Leonor spodziewa si\u0119 dziecka. Tymczasem Blanca zwierzy si\u0119 Samuelowi, \u017ce ma siostr\u0119 bli\u017aniaczk\u0119. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>