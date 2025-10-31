<p>W poniedzia\u0142ek, 3 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 739. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Simon ponownie stanie przed wyborem \u2013 ulec Elvirze czy pozosta\u0107 u boku Adeli. Tymczasem Blanca odkryje wstrz\u0105saj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o losie swojej siostry. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>