<p>We wtorek, 4 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 740. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Diego zdecyduje si\u0119 przyj\u0105\u0107 Olg\u0119 pod sw\u00f3j dach, a Elvira \u2013 targana emocjami \u2013 zrobi Simonowi scen\u0119 zazdro\u015bci na oczach Susany. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>