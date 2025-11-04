<p>W \u015brod\u0119, 5 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 741. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Ursula, po spotkaniu Blanki z siostr\u0105, spr\u00f3buje przekona\u0107 c\u00f3rk\u0119 do swojej wersji wydarze\u0144. Tymczasem Simon odwiedzi Elvir\u0119, by u\u015bwiadomi\u0107 jej, \u017ce mimo dawnych uczu\u0107 zamierza pozosta\u0107 wierny \u017conie. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>