<p>W czwartek, 6 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 742. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Olga wykorzysta okazj\u0119, by uciec z domu Diega, a pu\u0142kownik Valverde niespodziewanie zjawi si\u0119 u Simona i za\u017c\u0105da, by ten definitywnie zako\u0144czy\u0142 relacj\u0119 z Elvir\u0105. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie<strong> <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>