<p>W pi\u0105tek, 7 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 743. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym emocje si\u0119gn\u0105 zenitu \u2013 Elvira zaszkodzi Adeli, Blanca straci przytomno\u015b\u0107, a Lolita odwa\u017cy si\u0119 na publiczne wyznanie mi\u0142o\u015bci ukochanemu. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>