<p>W poniedzia\u0142ek, 10 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 744. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, a w nim kolejne ekscytuj\u0105ce sceny. Uroczyste otwarcie wystawy kr\u00f3lewskich klejnot\u00f3w mia\u0142o by\u0107 wydarzeniem, o kt\u00f3rym d\u0142ugo b\u0119dzie si\u0119 m\u00f3wi\u0107 \u2013 i tak si\u0119 sta\u0142o, ale z zupe\u0142nie innych powod\u00f3w ni\u017c oczekiwane. W\u015br\u00f3d blasku drogocennych kamieni i eleganckich stroj\u00f3w dosz\u0142o do zuchwa\u0142ej kradzie\u017cy!<\/p>