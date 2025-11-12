<p>W czwartek, 13 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 746. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym procesja z Madonn\u0105 w p\u0142aszczu wyhaftowanym przez Adel\u0119 skupi uwag\u0119 ca\u0142ej dzielnicy, odci\u0105gaj\u0105c j\u0105 od niedawnych skandali \u2013 zwi\u0105zku Lolity i Antonita, nieudanego przyj\u0119cia Rosiny i zagadkowej kradzie\u017cy tiary. Wkr\u00f3tce jednak Samuel odkryje, kto naprawd\u0119 odpowiada za znikni\u0119cie klejnotu. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>