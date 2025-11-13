<p>W pi\u0105tek, 14 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 747. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym ow\u0142adni\u0119ta zazdro\u015bci\u0105 Elvira rozpocznie nowe intrygi przeciwko Adeli \u2013 najpierw wy\u015ble do Susany fa\u0142szywy list w imieniu biskupa, a nast\u0119pnie zjawi si\u0119 w pracowni z prowokacyjnym zam\u00f3wieniem na sukni\u0119. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>