<p>W poniedzia\u0142ek, 17 listopada, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 748. odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Antonito \u2013 ku wyra\u017anemu niezadowoleniu Marii Luisy \u2013 oficjalnie poprosi Lolit\u0119 o r\u0119k\u0119. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>