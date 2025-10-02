<p>Nadchodz\u0105ce odcinki \u201eAkacjowej 38\u201d przynios\u0105 nieoczekiwane zwroty akcji. W dniu \u015blubu Simona i Adeli niespodziewanie powr\u00f3ci Elvira, wywracaj\u0105c ich \u017cycie do g\u00f3ry nogami, a bratob\u00f3jcza b\u00f3jka doprowadzi do tragedii \u2013 Samuel trafi do szpitala w stanie zagro\u017cenia \u017cycia. Czy prze\u017cyje? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c serial na antenie TVP1. Hiszpa\u0144ska produkcja jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>