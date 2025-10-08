<p>W nadchodz\u0105cych odcinkach \u201eAkacjowej 38\u201d Rosina wyzna Libertowi, \u017ce spodziewa si\u0119 dziecka, a Ursula zacznie podejrzewa\u0107, i\u017c Cayetana wci\u0105\u017c \u017cyje i planuje zemst\u0119. Czy jej obawy oka\u017c\u0105 si\u0119 s\u0142uszne? Tego dowiecie si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c serial na antenie TVP1. Hiszpa\u0144ska produkcja jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>