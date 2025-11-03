W niedziel\u0119, 9 listopada, na antenie telewizyjnej Jedynki zadebiutuje nowy serial \u201eCzarna \u015bmier\u0107\u201d. Produkcja jest inspirowana prawdziwymi, dramatycznymi wydarzeniami z lata 1963 roku, kiedy we Wroc\u0142awiu pojawi\u0142 si\u0119 wirus czarnej ospy, wybuch\u0142a epidemia, a miasto zosta\u0142o otoczone kordonem sanitarnym i zamkni\u0119te. Jedn\u0105 z g\u0142\u00f3wnych r\u00f3l zagra\u0142a Agnieszka Podsiadlik, kt\u00f3ra w wywiadzie dla PAP Life opowiedzia\u0142a o \u201eCzarnej \u015bmierci\u201d, kolejnej produkcji TVP z jej udzia\u0142em, a tak\u017ce o rolach w zagranicznych tytu\u0142ach.