<p>Ju\u017c w poniedzia\u0142ek 20 pa\u017adziernika o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 nowy odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d. Blanca i Samuel po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w\u0119z\u0142em ma\u0142\u017ce\u0144skim, a Liberto wyzna Rosinie, \u017ce pragnie zosta\u0107 ojcem. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami! Hiszpa\u0144sk\u0105 produkcj\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 tak\u017ce online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a> \u2013 zapraszamy!<\/p>