\u201eKomisarz Alex\u201d od lat przyci\u0105ga widz\u00f3w kryminalnymi zagadkami i niezwyk\u0142\u0105 wi\u0119zi\u0105 mi\u0119dzy policyjnym owczarkiem a jego opiekunami. U boku czworonoga s\u0142u\u017cyli m.in. Kuba Weso\u0142owski, Antoni Pawlicki, Marcin Rogacewicz i Karol Dziuba. Niekt\u00f3rzy znikali z serialu nagle, a losy ich bohater\u00f3w ko\u0144czy\u0142y si\u0119 tragicznie. Przypominamy duety, kt\u00f3re na przestrzeni lat tworzy\u0142y histori\u0119 jednej z najpopularniejszych produkcji TVP.