<p>Usi\u0105d\u017acie wygodnie w fotelach. To nie jest zwyk\u0142a opowie\u015b\u0107, lecz historia o tym, jak barbering wyr\u00f3s\u0142 z niszy, by sta\u0107 si\u0119 cz\u0119\u015bci\u0105 wsp\u00f3\u0142czesnej kultury. \u201eBarberska dekada\u201d to dziesi\u0119\u0107 odcink\u00f3w bez zb\u0119dnych ci\u0119\u0107 \u2013 pe\u0142nych emocji, rozm\u00f3w i spotka\u0144 z wyj\u0105tkowymi go\u015b\u0107mi z r\u00f3\u017cnych \u015bwiat\u00f3w. W\u015br\u00f3d nich Aleksander Kwa\u015bniewski, prof. Jerzy Bralczyk i Adam Woronowicz. Przewodnikiem po tym \u015bwiecie jest Adam Szulc, legenda polskiego fryzjerstwa m\u0119skiego. W <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a> ju\u017c od 17 pa\u017adziernika!<\/p>