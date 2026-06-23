<p>W \u201eBarwach szcz\u0119\u015bcia\u201d przed wakacyjn\u0105 przerw\u0105 nie by\u0142o miejsca na spokojne po\u017cegnanie sezonu. Ewa i Romeo wzi\u0119li sekretny \u015blub, Karolina doprowadzi\u0142a do kryzysu w relacji Justina i Oli, Renata trafi\u0142a do szpitala, a policja pojawi\u0142a si\u0119 w domu Natalii i Cezarego. Ostatnie odcinki przynios\u0142y te\u017c nag\u0142y \u015blub Bruna i Karoliny w Las Vegas, rodzinne konflikty na Zacisznej oraz wydarzenia, kt\u00f3re mog\u0105 na d\u0142ugo zmieni\u0107 \u017cycie najwa\u017cniejszych bohater\u00f3w serialu. Zobacz, co wydarzy\u0142o si\u0119 tu\u017c przed wakacyjn\u0105 przerw\u0105.<\/p>