<p>Bohaterowie \u201eBarw szcz\u0119\u015bcia\u201d staj\u0105 przed decyzjami, kt\u00f3re mog\u0105 odmieni\u0107 ich \u017cycie \u2013 od przej\u0119cia biznesu, przez trudne rozmowy i rodzinne wsparcie, po mi\u0142osne nieporozumienia i zawodowe napi\u0119cia. Nowe odcinki przynosz\u0105 kolejne wyzwania i momenty, kt\u00f3re wystawiaj\u0105 na pr\u00f3b\u0119 przyja\u017a\u0144, mi\u0142o\u015b\u0107 i zaufanie. Ogl\u0105daj serial od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku o godzinie 20:05 w TVP2 i online w TVP VOD!<\/p>