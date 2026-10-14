<p>Ju\u017c dzi\u015b widzowie \u201eBarw szcz\u0119\u015bcia\u201d po raz ostatni zobacz\u0105 Stanis\u0142aw\u0119 Celi\u0144sk\u0105 w premierowym odcinku serialu. O godz. 20:00 TVP2 wyemituje wyj\u0105tkowy epizod z udzia\u0142em zmar\u0142ej w maju aktorki, kt\u00f3ra przez ponad dekad\u0119 wciela\u0142a si\u0119 w Ameli\u0119 Paj\u0105k-Wi\u015bniewsk\u0105. W swojej ostatniej historii bohaterka spr\u00f3buje ostrzec syna przed Karolin\u0105. Ta rozmowa mo\u017ce okaza\u0107 si\u0119 prze\u0142omowa dla ma\u0142\u017ce\u0144stwa Bruna.<\/p>