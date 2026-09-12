<p>W nowym sezonie serialu \u201eBarwy szcz\u0119\u015bcia\u201d nie zabraknie rozmaitych kolor\u00f3w \u017cycia \u2013 od rado\u015bci, przez niebezpiecze\u0144stwa do smutku. <em>\u2013 W nowym sezonie Celina stanie przed wyzwaniami, jakich do tej pory nie do\u015bwiadczy\u0142a<\/em><span> \u2013 uchyli\u0142a r\u0105bka tajemnicy Orina Krajewska. Ale b\u0119dzie te\u017c du\u017co tego, co widzowie lubi\u0105 najbardziej \u2013 czyli w\u0105tk\u00f3w mi\u0142osnych. Prywatnie Celina i \u0141ukasz maj\u0105 si\u0119 \u015bwietnie, natomiast w pracy czeka na nich wiele trudnych chwil.<\/span><\/p>