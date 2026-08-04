<p>Jedna pr\u00f3buje pozby\u0107 si\u0119 rywalki, druga za wszelk\u0105 cen\u0119 chce decydowa\u0107 o przysz\u0142o\u015bci w\u0142asnej c\u00f3rki, a trzecia wci\u0105ga obc\u0105 kobiet\u0119 w plan wymierzony w swojego m\u0119\u017ca. Beyza z \u201ePanny m\u0142odej\u201d, Cavidan z \u201eMi\u0142o\u015bci i nadziei\u201d oraz Ender z \u201eZakazanego owocu\u201d doskonale wiedz\u0105, jak wykorzysta\u0107 rodzinne sekrety, ambicje i s\u0142abo\u015bci innych. Nie s\u0105 jednak jedynymi mistrzyniami intryg w tureckich serialach dost\u0119pnych w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. Przedstawiamy bohaterki, kt\u00f3rych dzia\u0142ania nap\u0119dzaj\u0105 konflikty i prowadz\u0105 do kolejnych zwrot\u00f3w akcji.<\/p>