<p>Grzegorz Ma\u0142ecki podczas ram\u00f3wki TVP uchyli\u0142 r\u0105bka tajemnicy na temat drugiego sezonu \u201eGry z Cieniem\u201d. Po wydarzeniach z pierwszej serii na bohater\u00f3w czekaj\u0105 kolejne niebezpieczne zadania, a do akcji wkrocz\u0105 tak\u017ce agenci z innych kraj\u00f3w. Dla aktora jednym z najwi\u0119kszych wyzwa\u0144 okaza\u0142y si\u0119 sceny motocyklowe. <em>\u2013 To nie by\u0142a walka z Cieniem, tylko z maszyn\u0105. Groza! \u2013<\/em><span> przyzna\u0142 z przej\u0119ciem. Nowy sezon ponownie po\u0142\u0105czy sensacj\u0119, histori\u0119 najnowsz\u0105, romanse i szybkie tempo akcji.<\/span><\/p>