W niedziel\u0119, 9 listopada o godz. 20:25, TVP1 wyemituje premierowy odcinek \u201eCzarnej \u015bmierci\u201d \u2013 nowego serialu w re\u017cyserii Jakuba Czekaja, kt\u00f3rego akcja rozgrywa si\u0119 we Wroc\u0142awiu dotkni\u0119tym epidemi\u0105 ospy prawdziwej w 1963 roku. W centrum opowie\u015bci stoi m\u0142oda lekarka Weronika Przybysz \u2013 posta\u0107 inspirowana dr Alicj\u0105 Surowiec. Obok niej wa\u017cne miejsca zajmuj\u0105 \u0141ucja Winter, agentka wywiadu, oraz Janusz Majer \u2013 redaktor naczelny lokalnej gazety. Co o swoich bohaterach m\u00f3wi\u0105 Anna Karczmarczyk, Agnieszka Podsiadlik i Rafa\u0142 Mohr?