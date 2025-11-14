Pierwsze ofiary ju\u017c nie \u017cyj\u0105, a wirus rozprzestrzenia si\u0119 b\u0142yskawicznie. W drugim odcinku \u201eCzarnej \u015bmierci\u201d Wroc\u0142aw staje na kraw\u0119dzi chaosu \u2013 jedni pr\u00f3buj\u0105 ratowa\u0107 ludzi, inni przede wszystkim w\u0142asne stanowiska. To moment, w kt\u00f3rym epidemia gwa\u0142townie eskaluje, w\u0142adze ukrywaj\u0105 prawd\u0119, a poszukiwania pacjenta zero staj\u0105 si\u0119 kluczowe dla rozwi\u0105zania problemu. Nowy epizod obejrzysz w TVP1 oraz online w serwisie TVP VOD.