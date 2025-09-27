W trzecim odcinku serialu \u201eDrelich\u201d sytuacja g\u0142\u00f3wnego bohatera staje si\u0119 coraz bardziej dramatyczna. Natan, najokrutniejszy cz\u0142owiek W\u00f3jcika, zaczyna interesowa\u0107 si\u0119 rodzin\u0105 Marka i namierza jego \u017con\u0119 Iz\u0119. Tymczasem kto\u015b wykorzystuje technologi\u0119, by pogr\u0105\u017cy\u0107 Drelicha \u2013 w sieci pojawiaj\u0105 si\u0119 fa\u0142szywe profile i spreparowane nagrania, kt\u00f3re maj\u0105 zniszczy\u0107 jego reputacj\u0119. Czy Marek odkryje kto stoi za intryg\u0105 i ochroni swoich bliskich przed gangsterami?