Marek przyje\u017cd\u017ca do Tr\u00f3jmiasta, gdzie opracowuje plan walki z W\u00f3jcikiem i jego lud\u017ami. Gdy zaczyna go realizowa\u0107, wraz z kompanami musi dzia\u0142a\u0107 szybko i w wielu r\u00f3\u017cnych miejscach, co mo\u017ce prowadzi\u0107 do licznych komplikacji. Sw\u00f3j plan przedstawia stryjowi i reszcie rodziny, lecz oni maj\u0105 wiele w\u0105tpliwo\u015bci, czy wszystko p\u00f3jdzie zgodnie z za\u0142o\u017ceniami. Sz\u00f3sty odcinek serialu \u201eDrelich\u201d b\u0119dzie dost\u0119pny ju\u017c od niedzieli, 19 pa\u017adziernika, w TVP VOD.