<p><em>\u2013 W tym serialu jest wszystko, ka\u017cda emocja<\/em> \u2013 m\u00f3wi\u0142a Laura Breszka, czyli Zo\u015bka z serialu \u201eFelicit\u00e0\u201d. Jej bohaterka w pewnym momencie zostaje postawiona pod \u015bcian\u0105 i musi zdecydowa\u0107, czy ma w sobie do\u015b\u0107 si\u0142y, by zacz\u0105\u0107 wszystko od nowa. Aktorka opowiedzia\u0142a te\u017c o pracy na w\u0142oskim planie, gdzie szczeg\u00f3lnie pomocna podczas scen w ich ojczystym j\u0119zyku okaza\u0142a si\u0119 miejscowa ekipa. Nie zabrak\u0142o r\u00f3wnie\u017c zabawnych moment\u00f3w. <em><span>\u2013 W\u0142och, w kt\u00f3rym jestem zakochana, w pewnym momencie recytuje mi Szymborsk\u0105<\/span><\/em><span> \u2013 \u015bmia\u0142a si\u0119 Laura.<\/span><\/p>