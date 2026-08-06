Cho\u0107 Le\u015bna G\u00f3ra jest fikcyjna, zdj\u0119cia do serialu \u201eNa sygnale\u201d realizowano w rzeczywistych lokalizacjach \u2013 m.in. w Falenicy, J\u00f3zefowie i Otwocku. W 2025 roku ekipa pojawi\u0142a si\u0119 w \u015awidrze, gdzie widok aktor\u00f3w i karetek przed blokami szybko wzbudzi\u0142 zainteresowanie mieszka\u0144c\u00f3w. Jedn\u0105 z bardziej wymagaj\u0105cych przestrzeni na planie pozostaje jednak ciasne wn\u0119trze ambulansu. Hubert Jarczak przekona\u0142 si\u0119 o tym ju\u017c pierwszego dnia zdj\u0119\u0107, kiedy musia\u0142 odebra\u0107 por\u00f3d.