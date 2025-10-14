Po 17 latach powraca kultowy serial, a wie\u015b\u0107 o trzeciej serii wywo\u0142a\u0142a ogromn\u0105 rado\u015b\u0107 w\u015br\u00f3d fan\u00f3w. Re\u017cyserem poprzednich sezon\u00f3w, kt\u00f3ry zrealizowa\u0142 tak\u017ce po\u0142ow\u0119 odcink\u00f3w w trzeciej cz\u0119\u015bci pod tytu\u0142em \u201eGlina. Nowy rozdzia\u0142\u201d, jest W\u0142adys\u0142aw Pasikowski. Dialogi i cytaty z jego produkcji opowiadaj\u0105cej o warszawskich policjantach z wydzia\u0142u zab\u00f3jstw przesz\u0142y do historii kina; niekt\u00f3re teksty zosta\u0142y zapami\u0119tane tak\u017ce przez widz\u00f3w. Wszystkie odcinki pierwszych dw\u00f3ch sezon\u00f3w \u201eGliny\u201d s\u0105 dost\u0119pne za darmo w TVP VOD.