<p class="ql-align-justify">Za nami premiera kontynuacji kultowego <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/glina-odcinki,314058" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eGliny\u201d<\/strong><\/a> w re\u017cyserii W\u0142adys\u0142awa Pasikowskiego \u2013 serialu o policjantach ze sto\u0142ecznego wydzia\u0142u zab\u00f3jstw i ich \u017cyciu poza s\u0142u\u017cb\u0105. W obsadzie ponownie znale\u017ali si\u0119 Maciej Stuhr i Jacek Braciak, a do\u0142\u0105czy\u0142a do nich Nela Maciejewska. Najnowsza ods\u0142ona przypomina o produkcji, kt\u00f3ra odmieni\u0142a polski krymina\u0142, stawiaj\u0105c na realizm, emocje i z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 ludzkich wybor\u00f3w zamiast prostych podzia\u0142\u00f3w na dobro i z\u0142o.<\/p><p><\/p>