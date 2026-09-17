<p>W Neapolu zn\u00f3w nie ma miejsca na spok\u00f3j. Genny Savastano pr\u00f3buje odbudowa\u0107 swoj\u0105 pozycj\u0119 i utrzyma\u0107 kontrol\u0119 nad \u015bwiatem, gdzie lojalno\u015b\u0107 ko\u0144czy si\u0119 szybciej ni\u017c interesy. Tymczasem na jego drodze ponownie pojawia si\u0119 cz\u0142owiek, w kt\u00f3rym najpierw widzia\u0142 sprzymierze\u0144ca, potem rywala, a w ko\u0144cu \u015bmiertelnego wroga. Ciro Di Marzio wraca, a wraz z nim rozpoczyna si\u0119 ostatni rozdzia\u0142 serialu. Pi\u0105ty sezon jest ju\u017c dost\u0119pny w serwisie TVP VOD.<\/p>