<p>Z zewn\u0105trz wszystko wygl\u0105da jak poczt\u00f3wka \u2013 b\u0142\u0119kitne morze, spektakularne klify i hotel, w kt\u00f3rym najbogatsi go\u015bcie oczekuj\u0105 perfekcyjnej obs\u0142ugi. Za eleganck\u0105 fasad\u0105 kryj\u0105 si\u0119 jednak sekrety, kt\u00f3rych nie spos\u00f3b zamie\u015b\u0107 pod dywan. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/hotel-costiera-odcinki,3198015" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eHotel Costiera\u201d, w\u0142oski serial \u0142\u0105cz\u0105cy akcj\u0119, krymina\u0142 i lekki humor, jest ju\u017c dost\u0119pny w TVP VOD<\/a>.<\/p>