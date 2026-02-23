<p>Po siedemnastu latach od premiery jeden z najmocniejszych polskich seriali kryminalnych wraca na ekrany. \u201eGlina. Nowy rozdzia\u0142\u201d ponownie zabiera widz\u00f3w w \u015bwiat policyjnej rzeczywisto\u015bci, ale tym razem opowiada historie bohater\u00f3w naznaczonych czasem, do\u015bwiadczeniem i zmianami, kt\u00f3rych nie da si\u0119 cofn\u0105\u0107. Nowe odcinki b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 od 6 marca o godz. 20:30 w TVP1. Trzeci sezon produkcji trafi r\u00f3wnie\u017c do <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/glina-nowy-rozdzial-odcinki,2729708" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>