<p>W serialowej komendzie szykuj\u0105 si\u0119 spore zmiany. Podczas gdy komisarz Kozera (Marcin Rogacewicz) udaje si\u0119 na zas\u0142u\u017cony odpoczynek, jego miejsce zajmie posta\u0107, jakiej w tym zespole jeszcze nie by\u0142o. Poznajcie Artura D\u0119bca \u2013 b\u0142yskotliwego oficera z przesz\u0142o\u015bci\u0105 w elitarnej jednostce, kt\u00f3ry mi\u0142o\u015b\u0107 do literatury potrafi pogodzi\u0107 z mistrzowsk\u0105 obs\u0142ug\u0105 broni. W tej roli ju\u017c 11 kwietnia zobaczymy Karola Dziub\u0119.<\/p>