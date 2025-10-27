<p>Esmeralda dorasta na miejskim wysypisku, nie znaj\u0105c swoich rodzic\u00f3w i ka\u017cdego dnia walcz\u0105c o przetrwanie. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy poznaje Pabla \u2013 ch\u0142opaka z zamo\u017cnej rodziny, kt\u00f3ry pokazuje jej \u015bwiat, o jakim dot\u0105d mog\u0142a tylko marzy\u0107. Ich uczucie oka\u017ce si\u0119 silniejsze ni\u017c uprzedzenia, lecz los szybko wystawi je na ci\u0119\u017ck\u0105 pr\u00f3b\u0119. Intrygi, sekrety i zdrady wci\u0105gn\u0105 zakochanych w emocjonalny wir, z kt\u00f3rego nie\u0142atwo si\u0119 wydosta\u0107. Serial \u201eKotka\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 bezp\u0142atnie online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>