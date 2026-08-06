<p>Na ringu liczy si\u0119 si\u0142a, wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 i zimna krew. Poza nim stawk\u0105 s\u0105 rodzina, pieni\u0105dze i drugie szanse. \u201eKr\u00f3lestwo\u201d pokazuje \u015bwiat MMA od kulis \u2013 bez upi\u0119ksze\u0144, za to z bohaterami, kt\u00f3rzy r\u00f3wnie cz\u0119sto przegrywaj\u0105 w \u017cyciu, co wygrywaj\u0105 w klatce. Trzy sezony serialu z Frankiem Grillo w roli g\u0142\u00f3wnej s\u0105 <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/krolestwo-odcinki,3205791" rel="noopener noreferrer" target="_blank">dost\u0119pne w za darmo serwisie TVP VOD<\/a>.<\/p>