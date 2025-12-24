Pierwsze dni na planie serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d dla wielu aktor\u00f3w okaza\u0142y si\u0119 momentem prze\u0142omowym, cho\u0107 cz\u0119sto nie zapowiada\u0142y d\u0142ugiej przygody z t\u0105 produkcj\u0105. Katarzyna Cichopek, Steffen M\u00f6ller i Miko\u0142aj Roznerski wracaj\u0105 do wspomnie\u0144 sprzed lat, pe\u0142nych emocji, stresu i nieoczekiwanych zwrot\u00f3w. Dla ka\u017cdego z nich by\u0142 to pocz\u0105tek drogi, kt\u00f3ra na trwa\u0142e wp\u0142yn\u0119\u0142a na ich \u017cycie zawodowe i osobiste.