<p>W Grabinie emocje si\u0119gn\u0105 zenitu, gdy Pawe\u0142 dowie si\u0119 o rozpadzie ma\u0142\u017ce\u0144stwa swojej matki. W\u015bciek\u0142y Zdu\u0144ski ruszy do przychodni, gdzie rzuci si\u0119 na Artura z pi\u0119\u015bciami. Tymczasem Maria stanie przed trudnym wyborem \u2013 wybaczy\u0107 m\u0119\u017cowi zdrad\u0119 czy raz na zawsze zako\u0144czy\u0107 ich zwi\u0105zek? To jednak nie koniec dramatycznych wydarze\u0144, bo Paw\u0142a czeka kolejny wstrz\u0105s. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703\/odcinek-1947,S20E1947,3390249" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Co jeszcze wydarzy si\u0119 w 1947. odcinku \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d?<\/a><\/p>