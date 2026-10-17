<p>Zdrada Artura wci\u0105\u017c nie daje Marii spokoju. Rogowska nie potrafi wybaczy\u0107 m\u0119\u017cowi, ale jednocze\u015bnie coraz bardziej za nim t\u0119skni. Tymczasem w ma\u0142\u017ce\u0144stwie Olka i Anety wybuchnie ostra k\u0142\u00f3tnia. Wszystko przez sekret, kt\u00f3ry mo\u017ce wywr\u00f3ci\u0107 \u017cycie Jakuba do g\u00f3ry nogami. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703\/odcinek-1949,S20E1949,3407890" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Co jeszcze wydarzy si\u0119 w 1949. odcinku serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d?<\/a><\/p>