<p>Magda jest w ci\u0105\u017cy! <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703\/odcinek-1950,S20E1950,3407891" rel="noopener noreferrer" target="_blank">W 1950. odcinku \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d, kt\u00f3ry ju\u017c mo\u017cna obejrze\u0107 w TVP VOD<\/a>, Budzy\u0144ska zobaczy dwie kreski na te\u015bcie i prze\u017cyje prawdziwy szok. Przez lata by\u0142a przekonana, \u017ce nigdy nie zostanie biologiczn\u0105 matk\u0105. Teraz jej najwi\u0119ksze marzenie mo\u017ce si\u0119 spe\u0142ni\u0107, ale pojawia si\u0119 powa\u017cny problem. Czy po przeszczepie serca Magda b\u0119dzie mog\u0142a bezpiecznie urodzi\u0107 dziecko?<\/p>