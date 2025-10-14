<p>W kolejnym odcinku serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d, kt\u00f3ry obejrzymy we wtorek, 21 pa\u017adziernika, o godz. 20:55 w TVP2, widzowie zobacz\u0105 Magd\u0119 Budzy\u0144sk\u0105 w samym centrum prze\u0142omowych wydarze\u0144. Najpierw us\u0142yszy wiadomo\u015b\u0107 o zar\u0119czynach Julii z Dim\u0105, a chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej odkryje, \u017ce do jej fundacji trafi\u0142\u2026 milion z\u0142otych. Czy Magda mo\u017ce naprawd\u0119 ufa\u0107 temu, co si\u0119 dzieje, czy to pocz\u0105tek kolejnej intrygi B\u0142a\u017ceja \u015awi\u0119cickiego?<\/p>