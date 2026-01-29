<p>W produkcji \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d napi\u0119cie si\u0119gnie zenitu. We wtorek, 3 lutego, o godz. 20:55 w TVP2 widzowie zobacz\u0105 odcinek, w kt\u00f3rym Franka wr\u00f3ci do szpitala na kolejne badania przed operacj\u0105 t\u0119tniaka. Zamiast ulgi pojawi si\u0119 parali\u017cuj\u0105cy strach, a kobieta zacznie przygotowywa\u0107 si\u0119 na najgorsze\u2026Serial mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 r\u00f3wnie\u017c w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>