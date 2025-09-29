<p>Siedlisko, kt\u00f3re do tej pory t\u0119tni\u0142o \u017cyciem i przyci\u0105ga\u0142o go\u015bci z ca\u0142ej Polski, niespodziewanie pustoszeje. Pocz\u0105tek sezonu przynosi odwo\u0142ania zamiast rezerwacji i niepochlebne komentarze w internecie. Magda zaczyna obawia\u0107 si\u0119 o przysz\u0142o\u015b\u0107 rodzinnego biznesu, a jednocze\u015bnie mierzy si\u0119 z l\u0119kiem o swoj\u0105 relacj\u0119 z Nadi\u0105. Na premier\u0119 nowego odcinka serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d zapraszamy we wtorek, 7 pa\u017adziernika, o godz. 20:55 do TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>