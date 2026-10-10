<p>Pani prezes Doma\u0144ska nie rezygnuje z pr\u00f3b zbli\u017cenia si\u0119 do Marcina i tym razem pojawia si\u0119 w miejscu, w kt\u00f3rym m\u0119\u017cczyzna regularnie trenuje. Jej kolejne dzia\u0142ania szybko prowadz\u0105 do konfliktu mi\u0119dzy Chodakowskimi. W tym samym czasie narastaj\u0105 problemy w ma\u0142\u017ce\u0144stwie Kasi i Mariusza. Najwi\u0119ksza bomba wybucha jednak wieczorem, gdy Aneta pod wp\u0142ywem alkoholu zdradza m\u0119\u017cowi, kto jest ojcem Zosi. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703\/odcinek-1948,S20E1948,3390250" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Co jeszcze wydarzy si\u0119 w 1948. odcinku serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d?<\/a><\/p>