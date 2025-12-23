<p>Po 25 latach obecno\u015bci na antenie \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d wci\u0105\u017c pozostaje jednym z najtrwalszych fenomen\u00f3w polskiej telewizji, \u0142\u0105cz\u0105c kolejne pokolenia widz\u00f3w wok\u00f3\u0142 uniwersalnych emocji i rodzinnych warto\u015bci. Teresa Lipowska, Steffen M\u00f6ller, Miko\u0142aj Roznerski i Katarzyna Cichopek podkre\u015blaj\u0105, \u017ce o sile tej historii decyduj\u0105 autentyczno\u015b\u0107 oraz bohaterowie, z kt\u00f3rymi \u0142atwo si\u0119 uto\u017csami\u0107. Tw\u00f3rcy potrafi\u0105 jednocze\u015bnie piel\u0119gnowa\u0107 sprawdzon\u0105 formu\u0142\u0119 i odpowiada\u0107 na zmieniaj\u0105ce si\u0119 realia. Dla aktor\u00f3w to nie tylko wieloletnia praca zawodowa, lecz tak\u017ce przestrze\u0144 budowania trwa\u0142ych relacji.<\/p>