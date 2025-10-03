<p>\u0106wier\u0107 wieku z Mostowiakami i wyj\u0105tkowy powr\u00f3t \u2013 w jubileuszowym odcinku \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d widzowie us\u0142ysz\u0105 Witolda Pyrkosza, przywr\u00f3conego do \u017cycia dzi\u0119ki sztucznej inteligencji. To jednak nie jedyna niespodzianka \u2013 w Grabinie na jaw wyjdzie d\u0142ugo skrywana tajemnica Piotra Zdu\u0144skiego, a Natalia, Adam, Pawe\u0142 i Franka stan\u0105 przed nowymi wyzwaniami. Prapremiera w poniedzia\u0142ek, 6 pa\u017adziernika, tylko w pakiecie TVP VOD.<\/p>