Nowy Jork, 1960 rok. W agencji Sterling Cooper trwa praca nad kampanią reklamową papierosów. Coraz trudniej ignorować informacje o szkodliwości palenia, ale klient oczekuje pomysłu, który przekona odbiorców do produktu. Przed tym zadaniem staje Don Draper – człowiek, który potrafi dobrać właściwe słowa niemal na każdą okazję. Pierwsze trzy sezony serialu „Mad Men” można oglądać bezpłatnie w TVP VOD.

